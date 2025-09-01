Proximité risquée ; Secrète révélation

Proximité risquée, Julie Miller Intelligente, magnifique, inaccessible... Pour l'inspecteur de police Hudson Kramer, Virginia Brennan est et doit rester un témoin à protéger. Et tant pis si la jolie scientifique, qui a reçu des menaces de mort, le trouble plus que de raison, et si chacune de leurs rencontres le met au supplice. Il fera son devoir et en aucun cas il ne cédera au désir qu'elle lui inspire... Secrète révélation, Carol Ericson Jamais Sue Chandler n'avait imaginé que son chemin croiserait à nouveau celui de Rex Denver... Rex, qu'elle a été contrainte de quitter quatre ans plus tôt et qui, en réapparaissant soudain, risque de compromettre dangereusement sa vie d'agent secret. Rex, qu'elle aime encore et à qui elle va avoir le plus grand mal à cacher son secret le plus intime : l'existence de ce petit garçon dont il est le père... Romans réédités