Un fiancé sur mesure ; Séduction interdite

Intégrale de la série Passions "Au coeur de Vegas" Dans la ville de toutes les tentations, plus rien n'est impossible... Un fiancé sur mesure, Zuri Day Que vient-elle de faire ? Lauren, prise de panique en voyant l'homme qu'elle a abandonné au pied de l'autel s'approcher d'elle à grands pas, s'est collée à Christian Breedlove pour feindre une idylle. Christian, le fils de son patron, aussi irrésistible que charmeur. Christian qu'elle s'évertue à ignorer malgré l'alchimie qui opère entre eux depuis des mois... Séduction interdite, Zuri Day La seule qu'il désire est aussi la seule qui lui est interdite. Forte, passionnée, d'une beauté incendiaire, Ryan Washington est le type même de femme d'affaires qui l'insupporte ! Sans compter qu'elle est la soeur de son partenaire commercial... Pourquoi alors ne peut-il s'empêcher de vouloir s'emparer de ses lèvres et d'embrasser sa silhouette voluptueuse à se damner ?