Abel Fourchaumes

Nicolas Gracias

Ce roman aurait pu ne jamais être publié, traîner pendant de longues années au fond d'un dossier oublié et ne jamais dévoiler à la face du monde les trésors qu'il contient. Abel Fourchaumes regorge de pépites, de scènes grotesques, d'idées géniales, autant que de phrases sinueuses pouvant perdre un lecteur inattentif et peu habitué aux richesses syntaxiques. Derrière une dose de préciosité, une certaine burlesquerie et un grotesque en filigrane se cache un homme sensible, enfonceur de portes ouvertes, balourd, banquier de son état, rêveur décalé guidé par le Yi King, traquant l' "idéal prospect" dans les rues minutieusement dépeintes de Paris et de Rome. Maniaque, Abel Fourchaumes navigue dans un monde financier impitoyable ; alors que des rumeurs s'élèvent d'une fusion avec la Banco di Credito di Roma, plusieurs intrigues s'entremêlent autour d'un personnage pris entre obligations professionnelles et familiales, et qui s'entête à vouloir plaquer sa générosité hors norme sur une société qui n'en veut plus. Réussira-t-il là où tant de pères ont échoué ?

Nicolas Gracias
Zéro édition

|

Auteur

Nicolas Gracias

Editeur

Zéro édition

Genre

Littérature française

Abel Fourchaumes

Nicolas Gracias

Paru le 01/09/2025

268 pages

Zéro édition

14,00 €

9791097629113
© Notice établie par ORB
