16 principes de vie pour une spiritualité moderne

Combien sontelles parmi les milliards de personnes sur Terre a ressentir un vide malgre labondance a ne pas comprendre le monde actuel qui se profile conflictuel insaisissable parfois desesperant Et ces jeunes desabuses sans reperes en recherche de paradis artificiels et virtuels qui ne savent pas quel sens donner a leur existence ni comment soigner leurs souffrances Comment en eston arrive a oublier que Quelquun veille sur nous Par ignorance meconnaissance un individualisme soutenu beaucoup dillusions et un egoisme grandissant Mais combien sontelles a se poser les bonnes questions sur leur origine leur conscience et le sens de leur vie Amies amis lecteurs vous tenez dans vos mains un ouvrage puissant unique qui apporte a notre monde daujourdhui les reponses aux questions les plus reflechies subtiles et personnelles et dans lequel toutes les spheres de la vie et de la conscience sont analysees en profondeur En lisant ce livre non seulement le lecteur peut obtenir les reponses a bon nombre de ses questions mais il pourra comprendre pourquoi il est possible de se sentir bien alors que tout va mal autour de lui Pourquoi une epreuve affecte un voisin plutot que lui ou elle et inversement Et tant dautres pourquoi Se perdre dans les illusions est si facile Il manque tres souvent dans notre vie les connaissances fondamentales pour nous amener a travailler sur notre conscience a reconnaitre les causes de ce qui nous arrive a se connecter a notre ame notre nature divine Oui dans ce livre on realise que lUnivers nous prepare a chaque instant a developper notre discernement et a cesser de reporter sur lautre une faute quelconque LUnivers nous veut heureux mais nous devons apprendre que nous creons nousmemes notre realite ce que nous devenons meme inconsciemment Seule une spiritualite bien comprise et justement appliquee permet de trouver lequilibre sur tous les plans de notre etre et de notre vie car etre spirituel cest developper des qualites sameliorer chaque jour en sachant que des Principes et des Lois regissent la vie dans tout son sens Une celebrite avait prophetise en son temps Le 21e siecle sera spirituel ou ne sera pas Dans ce livre veritable joyau devolution pour notre esprit son auteur devoue et inspirant se consacre entierement a nous faire decouvrir notre potentiel spirituel dans le monde moderne daujourdhui afin dunifier lesprit et la matiere