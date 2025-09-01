Du droit à l'opacité

Il est frappant de constater l'importance de la pensée de l'opacité dans l'oeuvre d'Edouard Glissant. Arquée sur sa poétique de la Relation croisant anthropologie et philosophie, c'est plus d'un demi-siècle de ressassement continu qui jalonne sa trajectoire réflexive. On y découvre que l'opacité, loin d'être associée à subrepticement dissimuler, est tout au contraire considérée telle une borne originaire protectrice et éthique en vue d'un épanouissement des humanités qui ne sacrifie personne. Ceci contre l'emprise dominatrice et intrusive de la transparence réductrice remémorant les affres de l'esclavage et de la colonisation. Glissant s'oppose à cette idéologie de la pensée homogénéisante et universalisante qui nous envahit au détriment des singularités irréductibles et inaliénables du Divers des lieux, des cultures, des peuples et des vivants qui les habitent, cherchant à tout éclaircir, expliquer, classifier et maîtriser. Quelle place occupe cette notion d'opacité chez Glissant et dans quel contexte ? Qu'entend-il exactement sous ce terme et avec quelle intention ? Et sur quoi s'étaye et que soutient ce "droit à l'opacité" qu'il réclame ? C'est ce qu'explore cet ouvrage, préfacé par Corinne Mencé-Caster, qui laisse également des notices additionnelles visant à mieux pénétrer la pensée et les notions-clés que Glissant met en oeuvre.