Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Du droit à l'opacité

Philippe Chanson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Il est frappant de constater l'importance de la pensée de l'opacité dans l'oeuvre d'Edouard Glissant. Arquée sur sa poétique de la Relation croisant anthropologie et philosophie, c'est plus d'un demi-siècle de ressassement continu qui jalonne sa trajectoire réflexive. On y découvre que l'opacité, loin d'être associée à subrepticement dissimuler, est tout au contraire considérée telle une borne originaire protectrice et éthique en vue d'un épanouissement des humanités qui ne sacrifie personne. Ceci contre l'emprise dominatrice et intrusive de la transparence réductrice remémorant les affres de l'esclavage et de la colonisation. Glissant s'oppose à cette idéologie de la pensée homogénéisante et universalisante qui nous envahit au détriment des singularités irréductibles et inaliénables du Divers des lieux, des cultures, des peuples et des vivants qui les habitent, cherchant à tout éclaircir, expliquer, classifier et maîtriser. Quelle place occupe cette notion d'opacité chez Glissant et dans quel contexte ? Qu'entend-il exactement sous ce terme et avec quelle intention ? Et sur quoi s'étaye et que soutient ce "droit à l'opacité" qu'il réclame ? C'est ce qu'explore cet ouvrage, préfacé par Corinne Mencé-Caster, qui laisse également des notices additionnelles visant à mieux pénétrer la pensée et les notions-clés que Glissant met en oeuvre.

Par Philippe Chanson
Chez Editions Academia

|

Auteur

Philippe Chanson

Editeur

Editions Academia

Genre

Ethnologie et anthropologie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du droit à l'opacité par Philippe Chanson

Commenter ce livre

 

Du droit à l'opacité

Philippe Chanson

Paru le 01/09/2025

206 pages

Editions Academia

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782806139016
9782806139016
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.