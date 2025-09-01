Contes doux amers de ma Mère Russie

Dans un village abandonné où la guerre vient de passer, Kim, un jeune soldat russe, blessé et désorienté, est recueilli par deux babas. Au cours de longues veillées, elles lui racontent l'histoire de la Russie, depuis les origines varègues et slaves jusqu'à aujourd'hui. Sous forme de Contes, Pierre Gonneau nous invite à découvrir ou revisiter d'immenses contrées, de la toundra et de la taïga, jusqu'à la steppe, mille ans d'histoire, des temps passés aux temps qui ne passent pas.