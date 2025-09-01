Fromage-Cacao

Que reste-t-il du couple ivoiro-français formé par Kader et Soleil, après la destruction de son café associatif dans le célèbre bidonville du Bardot à San Pedro ? Une idylle en pointillé et une co-parentalité à construire. La Bisontine et le Pétrucien ont eu un petit garçon. Tiraillé entre une parentalité à distance et une quête mémorielle pressante, l'Ivoirien entreprend un voyage intimiste sur les traces de l'autodétermination des peuples noirs successivement au château de Joux à Pontarlier, au Mali, au Burkina Faso et en Guinée.