#Roman francophone

Au-delà des ombres et des mensonges

Pascal Dague

ActuaLitté
Au-delà des ombres et des mensonges se profile un sujet caustique : comprendre le nazisme et le mouvement nazi nécessite d'abord d'explorer le véritable portrait d'Adolf Hitler, né en 1889 dans une petite ville autrichienne proche de la frontière allemande... Dans la théologie chrétienne, le mal est perçu comme une "absence" d'être plutôt que comme une entité à part entière. Cette non-personnalité, amoureuse d'une "non-personne" , comme l'ont décrit certains historiens, semble bizarrement animer la relation entre Eva et Adolf, ce couple funeste. Ainsi, je ne peux ni l'affirmer ni l'infirmer, car cet aspect ne parvient pas à donner de la consistance à une femme et à un homme sans véritable substance... Eva Braun a-t-elle vraiment existé en tant que femme ? Adolf Hitler l'a-t-il réellement aimée, lui qui semble n'avoir aimé personne : s'engage alors un conte de fées déformé où la princesse succombe au charme d'un monstre.

Par Pascal Dague
Chez Encre rouge

|

Auteur

Pascal Dague

Editeur

Encre rouge

Genre

ouvrages généraux

Au-delà des ombres et des mensonges

Pascal Dague

Paru le 01/09/2025

188 pages

Encre rouge

20,00 €

ActuaLitté
9782386750229
© Notice établie par ORB
