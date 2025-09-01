Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

La dance éperdument

Philippe Bouret, Hervé Koubi, Larrio Ekson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Dèsl'enfance, quand je vois ma soeur danser, je me rends compte que quelque chose est en cours, que ça s'imprime quelque part en moi, du côté non pas du danseur, mais du chorégraphe". Tout au long des dialogues avec Philippe Bouret, Hervé Koubi déplie ce qu'il en est pour lui d'être chorégraphe. Ainsi "être chorégraphe c'est créer une vague sur laquelle surfent les danseurs. C'est une métaphore que j'aime particulièrement. La vague, c'est ce qui est écrit. La vague je ne la change pas. Elle se traduit, elle peut s'échouer, voire se fracasser, mais elle a une force précise, voulue, une forme et mes danseurs font avec elle. Mon rôle est de créer des vagues et de permettre à chaque danseur d'inventer à partir de ces vagues une forme de liberté". Hervé Koubi développe également la conception qu'il se fait de l'ensemble, du choeur quand il construit une pièce. "Il y a dans un ensemble une force incroyable. Ce peuvent être des oiseaux, des hommes et des femmes ou bien un champ de blé soufflé, au mois de mai. Voilà ce qui me touche profondément. Etre ensemble, quels que soient les sexes. J'ai toujours eu des équipes avec beaucoup de danseurs et ce qui ressort de cette constante, c'est toujours l'idée d'ensemble qui se tient au corps, l'idée du groupe, l'idée du choeur dansant".

Par Philippe Bouret, Hervé Koubi, Larrio Ekson
Chez Editions Douro

|

Auteur

Philippe Bouret, Hervé Koubi, Larrio Ekson

Editeur

Editions Douro

Genre

Biographies

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La dance éperdument par Philippe Bouret, Hervé Koubi, Larrio Ekson

Commenter ce livre

 

La dance éperdument

Philippe Bouret, Hervé Koubi

Paru le 01/09/2025

240 pages

Editions Douro

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384065332
9782384065332
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.