#Roman francophone

Nougat un ami aux poils

Coline Spahn

Ce récit adopte le point de vue d'un chiot nommé Nougat, depuis sa naissance dans une grange jusqu'à sa découverte du monde et sa complicité croissante avec les humains. L'histoire débute dans l'intimité du cocon maternel, où l'univers sensoriel - odeurs, sons, chaleur - est décrit avec finesse. Progressivement, Nougat explore son environnement immédiat, interagit avec ses frères et soeurs, puis commence à appréhender l'extérieur, marqué par les sensations nouvelles du vent, de la lumière, et des rencontres animales. Le lien qui se tisse avec l'humain devient central. A travers les gestes du quotidien, les promenades, les premières peurs (comme un marché bruyant ou un orage), Nougat apprend à faire confiance et à gagner en autonomie. Des épisodes marquants, comme sa rencontre avec un autre chien, renforcent son ouverture au monde. Il découvre la diversité des comportements animaux, la complexité des émotions et l'importance de l'attachement. Le texte met en avant la croissance intérieure du chiot, son passage de la dépendance à une forme d'indépendance affective, tout en conservant une relation profonde et réciproque avec son humain. C'est un récit sensible sur la découverte progressive de soi et du monde à travers les yeux d'un animal.

Par Coline Spahn
Editions de l'Onde

Auteur

Coline Spahn

Editeur

Editions de l'Onde

Genre

Littérature française

Nougat un ami aux poils

Coline Spahn

Paru le 01/09/2025

110 pages

Editions de l'Onde

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782371586574
