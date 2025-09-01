Inscription
#Roman francophone

La dictée

Antoine Laurain

ActuaLitté
Zéro ! Benjamin a complètement raté sa dictée. Ses parents décident de s'y essayer pour lui donner l'exemple et démontrer, bien malgré eux et sous les rires de leur fils, qu'ils font aussi des fautes. Et pourquoi ne pas prolonger le jeu avec leurs amis lors d'un pique-nique au soleil ? Ils seront une dizaine à plancher sur la dictée la plus difficile de la langue française : celle de Prosper Mérimée. La légende prétend qu'il est impossible de ne pas y faire de fautes... Qui s'en sortira ? Cette épatante comédie familiale est une véritable ode à la langue française !

Par Antoine Laurain
Chez Editions Gabelire

|

Auteur

Antoine Laurain

Editeur

Editions Gabelire

Genre

Littérature française

La dictée

Antoine Laurain

Paru le 01/09/2025

192 pages

Editions Gabelire

22,50 €

ActuaLitté
9782370834911
