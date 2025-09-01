Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Le violon en Allemagne au XVIIe siècle

Greta Haenen

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Beaucoup moins connus que les italiens Corelli et Vivaldi, les violonistes allemands du xviie siècle nous ont pourtant laissé un répertoire abondant, fascinant et souvent virtuose. C'est dans leur monde foisonnant que nous plonge ce livre. Proposant une étude fouillée des oeuvres des violonistes compositeurs les plus emblématiques, l'ouvrage restitue de surcroît toute une pratique de professionnels ou d'amateurs, de personnages reconnus ou marginaux, s'interrogeant au passage sur le statut des pièces que nous conservons d'eux (oeuvres d'art, chef d'oeuvres d'artisans ou simples études ? ) et sur leur mode de transmission (éditions imprimées ou copies manuscrites). A ce moment de l'histoire musicale où, dans le champ musical, esthétique et social, s'inventaient, et parfois s'affrontaient, différentes identités sonores pour le nouvel instrument qu'était le violon, la posture, la technique, la conduite de l'archet et la conception du son portaient des enjeux cruciaux. Le livre s'attache à les comprendre et à les explorer en s'appuyant sur un riche choix de partitions, de textes et d'iconographie. Le monde du violon germanique apparaît à ce titre comme un terrain de recherche particulièrement fertile. Ce livre ne s'adresse pas seulement à ceux qu'attire ce très beau répertoire trop méconnu en France, mais bien au-delà, à tous les violonistes et amoureux du violon désireux de comprendre comment et pourquoi leur instrument est devenu ce qu'il est aujourd'hui.

Par Greta Haenen
Chez Symétrie

|

Auteur

Greta Haenen

Editeur

Symétrie

Genre

Instruments de musique

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le violon en Allemagne au XVIIe siècle par Greta Haenen

Commenter ce livre

 

Le violon en Allemagne au XVIIe siècle

Greta Haenen

Paru le 01/09/2025

328 pages

Symétrie

35,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782364853164
9782364853164
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.