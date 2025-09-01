Le violon en Allemagne au XVIIe siècle

Beaucoup moins connus que les italiens Corelli et Vivaldi, les violonistes allemands du xviie siècle nous ont pourtant laissé un répertoire abondant, fascinant et souvent virtuose. C'est dans leur monde foisonnant que nous plonge ce livre. Proposant une étude fouillée des oeuvres des violonistes compositeurs les plus emblématiques, l'ouvrage restitue de surcroît toute une pratique de professionnels ou d'amateurs, de personnages reconnus ou marginaux, s'interrogeant au passage sur le statut des pièces que nous conservons d'eux (oeuvres d'art, chef d'oeuvres d'artisans ou simples études ? ) et sur leur mode de transmission (éditions imprimées ou copies manuscrites). A ce moment de l'histoire musicale où, dans le champ musical, esthétique et social, s'inventaient, et parfois s'affrontaient, différentes identités sonores pour le nouvel instrument qu'était le violon, la posture, la technique, la conduite de l'archet et la conception du son portaient des enjeux cruciaux. Le livre s'attache à les comprendre et à les explorer en s'appuyant sur un riche choix de partitions, de textes et d'iconographie. Le monde du violon germanique apparaît à ce titre comme un terrain de recherche particulièrement fertile. Ce livre ne s'adresse pas seulement à ceux qu'attire ce très beau répertoire trop méconnu en France, mais bien au-delà, à tous les violonistes et amoureux du violon désireux de comprendre comment et pourquoi leur instrument est devenu ce qu'il est aujourd'hui.