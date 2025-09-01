Une nuit à Kildare House ; Liaison à Saint-Pétersbourg ; Les amants de l'oasis

Intégrale de la série "La dynastie Marchetti" Pour assurer leur lignée, les frères Marchetti doivent se marier ! Une nuit à Kildare House Maggie s'est toujours crue immunisée contre la séduction des hommes puissants. Pourtant, lorsqu'elle rencontre Nikos Marchetti, propriétaire de Kildare House dont elle est la gouvernante, elle sent ses certitudes vaciller. Au point qu'elle cède à la passion que Nikos lui inspire, durant une nuit magique. Une nuit qui n'est pas sans conséquence... Liaison à Saint-Pétersbourg Malgré une rencontre houleuse, Zoe et Maks Marchetti sont immédiatement liés par un désir intense et entament une liaison dont ils savent qu'elle sera éphémère. Seulement, à mesure que Zoe passe du temps dans les bras de son amant, à Saint-Pétersbourg ou Venise, elle sent poindre en elle des sentiments interdits... Les amants de l'oasis La princesse Liyah est prête à tout pour épargner à sa soeur des noces arrangées - et même à prendre sa place devant l'autel ! Mais, au moment où Sharif Marchetti, son nouvel époux, lève son voile de mariée afin de la découvrir pour la première fois, tous deux tombent des nues... Loin d'être des inconnus l'un pour l'autre, ils ont partagé une nuit de passion, dans une oasis du désert... Romans réédités