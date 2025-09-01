L'alibi du coeur ; Captifs du silence ; Des retrouvailles houleuses

L'alibi du coeur, Tyler Anne Snell Madi, une tueuse ? Alors qu'il arrive à Overlook où il compte renouer avec la belle aubergiste qu'il n'a connue que le temps d'une nuit, Julian est abasourdi d'apprendre qu'elle est accusée d'avoir tué une cliente. Convaincu de l'innocence de celle qu'il aime - et qui, il vient de l'apprendre, porte son enfant -, il décide de fournir un alibi à Madi et de traquer le meurtrier... Captifs du silence, Tara Taylor Quinn Pour échapper à la violence de son père, Miranda s'est réfugiée en Californie avec son fils de six ans. Dans le service de protection des victimes de violences domestiques où elle travaille, elle lie connaissance avec Tad, un séduisant policier. Sans savoir que celui-ci - qui ignore tout des maltraitances dont Miranda a été victime - a été engagé par son père pour la retrouver... Des retrouvailles houleuses, Marilyn Pappano " Les échanger contre elle" ... Ben, le shérif de Cedar Creek, relit le message inscrit en lettres rouges derrière la porte. Qui est cette personne que réclame celui - ou celle - qui a enlevé trois personnes d'une même famille ? L'enquête est complexe, d'autant que les victimes sont les cousins de Yashi Baker, l'ex-petite amie de Ben, qu'il n'a pas revue depuis leur douloureuse rupture... Romans réédités