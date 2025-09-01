Milliardaires grecs

Pacte avec un milliardaire grec, Julia James Toute sa vie, Rosalie a connu la pauvreté. Aussi est-elle troublée quand se présente à elle un milliardaire. Plus surprenant encore, Alexandros Lakaris lui propose un mariage de convenance ! L'occasion pour elle d'apprendre qu'elle est l'héritière secrète d'un magnat avec lequel Alexandros est en affaires... Liaison avec un milliardaire grec, Annie West Passer un mois sur le yacht luxueux de Strato Doukas, le sulfureux milliardaire grec ? Pour Cora l'offre est aussi scandaleuse que tentante. Alors qu'elle sait devoir garder ses distances avec l'homme d'affaires, elle éprouve pour lui un désir irrésistible. Mais bientôt Cora comprend qu'elle a commis deux erreurs en tombant enceinte et amoureuse de son amant... L'épouse d'un milliardaire grec, Lynne Graham Une trahison. C'est ce que ressent Rosy lorsqu'elle apprend qu'Alex Stavroulakis, l'homme avec lequel elle a partagé une folle et inoubliable nuit, lui a menti sur son identité. Comment a-t-elle pu se laisser ainsi manipuler par cet homme ? Un homme dont elle attend aujourd'hui l'enfant. Un homme qui exige qu'elle l'épouse... Romans réédités