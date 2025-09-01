Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Milliardaires grecs

Julia James, Annie West, Lynne Graham

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Pacte avec un milliardaire grec, Julia James Toute sa vie, Rosalie a connu la pauvreté. Aussi est-elle troublée quand se présente à elle un milliardaire. Plus surprenant encore, Alexandros Lakaris lui propose un mariage de convenance ! L'occasion pour elle d'apprendre qu'elle est l'héritière secrète d'un magnat avec lequel Alexandros est en affaires... Liaison avec un milliardaire grec, Annie West Passer un mois sur le yacht luxueux de Strato Doukas, le sulfureux milliardaire grec ? Pour Cora l'offre est aussi scandaleuse que tentante. Alors qu'elle sait devoir garder ses distances avec l'homme d'affaires, elle éprouve pour lui un désir irrésistible. Mais bientôt Cora comprend qu'elle a commis deux erreurs en tombant enceinte et amoureuse de son amant... L'épouse d'un milliardaire grec, Lynne Graham Une trahison. C'est ce que ressent Rosy lorsqu'elle apprend qu'Alex Stavroulakis, l'homme avec lequel elle a partagé une folle et inoubliable nuit, lui a menti sur son identité. Comment a-t-elle pu se laisser ainsi manipuler par cet homme ? Un homme dont elle attend aujourd'hui l'enfant. Un homme qui exige qu'elle l'épouse... Romans réédités

Par Julia James, Annie West, Lynne Graham
Chez Harlequin

|

Auteur

Julia James, Annie West, Lynne Graham

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Milliardaires grecs par Julia James, Annie West, Lynne Graham

Commenter ce livre

 

Milliardaires grecs

Julia James, Annie West, Lynne Graham

Paru le 01/09/2025

416 pages

Harlequin

8,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280522250
9782280522250
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.