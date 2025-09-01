Inscription
#Roman francophone

L'inconnu du bal

Hélène Arnaud, Nicola Cornick

Ecosse, 1815 Jack Rutheford ? En découvrant les traits de l'homme masqué avec qui elle vient de partager la nuit la plus passionnée de sa vie, Lady Mairi se sent défaillir. Comment elle, la veuve respectable, a-t-elle pu laisser libre cours à son désir pour ce libertin notoire, cet insupportable insolent ? Bien sûr le bal de la veille était des plus enchanteurs... mais elle doit trouver une échappatoire avant le réveil de son cousin par alliance, en priant pour que lui ignore toujours l'identité de sa mystérieuse amante... Roman réédité

Par Hélène Arnaud, Nicola Cornick
Chez Harlequin

Auteur

Hélène Arnaud, Nicola Cornick

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

9782280522243
