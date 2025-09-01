Un Viking pour captif

Royaume de Maerr, Norvège, IXe siècle. Deux ans après l'assassinat brutal de tous les membres de son clan ainsi que de son père, le roi Sigurd, Rurik sillonne l'Angleterre dans l'espoir de retrouver les responsables de ce massacre. Hélas, alors qu'il traque l'un des meurtriers, il est attaqué et fait prisonnier par une jeune lady au tempérament de feu répondant au nom d'Annis. Les interrogations se bousculent aussitôt dans l'esprit de Rurik : que lui reproche Annis et pourquoi semble-t-elle lui vouer une haine indicible ? Et, surtout, pour quelle raison s'évertue-t-elle à le garder en vie, comme si elle n'était pas tout à fait insensible à la puissance virile de son captif venu du Nord...