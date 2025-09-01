Inscription
Sauvée par un Highlander

Sarah Mallory

Ecosse, XVIIIe siècle. Alors qu'elle voyage seule sur les routes sinueuses des Highlands, Madeleine d'Evremont est attaquée par une bande d'odieux soldats. Son salut, elle le doit à un mystérieux mercenaire, qui met ses assaillants en dérouté. Grant Rathmore lui apprend être en cavale à la suite de la bataille de Culloden, et se propose de l'escorter jusqu'en France. Une offre que Madeleine accepte bien volontiers, troublée malgré elle par l'attraction intense qu'elle ressent pour son sauveur. A mesure qu'ils cheminent, tous deux se rapprochent mais, tandis que Madeleine tombe lentement amoureuse, Grant se révèle être l'héritier d'un laird puissant et respecté ! Un Highlander de haut rang qui lui sera à jamais interdit...

Par Sarah Mallory
Chez Harlequin

Auteur

Sarah Mallory

Editeur

Harlequin

Genre

Romance historique

Sauvée par un Highlander

Sarah Mallory

Paru le 01/09/2025

315 pages

Harlequin

7,90 €

9782280522229
