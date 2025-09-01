Sauvée par un Highlander

Ecosse, XVIIIe siècle. Alors qu'elle voyage seule sur les routes sinueuses des Highlands, Madeleine d'Evremont est attaquée par une bande d'odieux soldats. Son salut, elle le doit à un mystérieux mercenaire, qui met ses assaillants en dérouté. Grant Rathmore lui apprend être en cavale à la suite de la bataille de Culloden, et se propose de l'escorter jusqu'en France. Une offre que Madeleine accepte bien volontiers, troublée malgré elle par l'attraction intense qu'elle ressent pour son sauveur. A mesure qu'ils cheminent, tous deux se rapprochent mais, tandis que Madeleine tombe lentement amoureuse, Grant se révèle être l'héritier d'un laird puissant et respecté ! Un Highlander de haut rang qui lui sera à jamais interdit...