Une douce surprise ; Une fiancée très secrète

Yvonne Lindsay, Joanne Rock

ActuaLitté
Une douce surprise, Joanne Rock Afin de convaincre Cody McNeill d'accueillir un tournage sur son ranch, Jillian décide de parler à son frère jumeau, Carson. Lorsqu'elle le voit, le désir s'éveille en elle. Ils dansent ensemble et passent une nuit magique... jusqu'à ce que Jillian apprenne que son amant n'est pas Carson, mais Cody ? ! D'abord humiliée et furieuse, elle comprend vite qu'elle ne pourra pas se priver longtemps de son rancher préféré... Une fiancée très secrète, Yvonne Lindsay Pour éviter la prison à son frère, Maggie n'a pas eu le choix : elle a accepté la proposition de William, son patron, de se faire passer pour sa fiancée, le temps qu'il hérite du domaine familial. Mais elle comprend vite que William n'a aucunement l'intention de se contenter de jouer. Pis, il prend un certain plaisir à la tenir à sa merci. Pourtant, en dépit de toute raison, elle ne peut s'empêcher d'éprouver pour lui une attirance irrépressible... Romans réédités

Par Yvonne Lindsay, Joanne Rock
Chez Harlequin

Yvonne Lindsay, Joanne Rock

Harlequin

Roman d'amour, roman sentiment

Une douce surprise ; Une fiancée très secrète

Yvonne Lindsay, Joanne Rock

Paru le 01/09/2025

320 pages

Harlequin

8,50 €

ActuaLitté
9782280520409
