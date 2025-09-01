Une ennemie pour épouse

Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Pour le magnat grec Apostolis Adrianakis, il est inconcevable d'épouser la jeune veuve de son père. Cependant, la clause du testament est limpide : s'il veut toucher son héritage, il doit veiller sur cette femme trophée pour laquelle il ressent une animosité féroce. Une fois marié à Jolie, pourtant, Apostolis se demande s'il ne l'a pas jugée trop hâtivement. Loin d'être la croqueuse de diamants qu'il imaginait, Jolie se révèle d'une innocence désarmante. Au point qu'il est bientôt pris du désir farouche de lui révéler le désir qu'il éprouve pour elle, à son corps défendant...