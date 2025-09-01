Inscription
#Roman francophone

Une ennemie pour épouse

Caitlin Crews

ActuaLitté
Mariage arrangé Un mariage sous contrat, une union de convenance : ils avaient tout prévu... sauf de tomber amoureux ! Pour le magnat grec Apostolis Adrianakis, il est inconcevable d'épouser la jeune veuve de son père. Cependant, la clause du testament est limpide : s'il veut toucher son héritage, il doit veiller sur cette femme trophée pour laquelle il ressent une animosité féroce. Une fois marié à Jolie, pourtant, Apostolis se demande s'il ne l'a pas jugée trop hâtivement. Loin d'être la croqueuse de diamants qu'il imaginait, Jolie se révèle d'une innocence désarmante. Au point qu'il est bientôt pris du désir farouche de lui révéler le désir qu'il éprouve pour elle, à son corps défendant...

Par Caitlin Crews
Chez Harlequin

|

Auteur

Caitlin Crews

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Une ennemie pour épouse

Caitlin Crews

Paru le 01/09/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

ActuaLitté
9782280519786
© Notice établie par ORB
