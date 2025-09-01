Inscription
#Roman francophone

Le mystère du Texan ; Son plan pour la conquérir

Barbara Dunlop, Brenda Jackson

Le mystère du Texan, Barbara Dunlop La célèbre hackeuse Emilia Scott vient de remporter sa meilleure victoire : une invitation à la soirée la plus en vue de Royal. Elle a matché intentionnellement avec le beau et énigmatique Nick sur l'application de rencontres du moment. Il est sexy, fascinant, et leur attirance est immédiate et indéniable. Mais Emilia ne peut se retenir de douter, car Nick semble lui cacher un secret... Son plan pour la conquérir, Brenda Jackson Dès sa rencontre avec Nadia Novak, Jaxon Ravnel a su que c'était la femme de sa vie. Il se rend donc à Gamble, où elle habite, afin de se rapprocher d'elle et de développer son entreprise dans la région. Mais bien que Nadia semble attirée par lui, elle s'obstine à le rejeter. Il sent une fêlure en elle, qui l'empêche d'aimer. Jaxon mettra alors tout en oeuvre pour gagner sa confiance et la conquérir...

Par Barbara Dunlop, Brenda Jackson
Chez Harlequin

|

Auteur

Barbara Dunlop, Brenda Jackson

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Le mystère du Texan ; Son plan pour la conquérir

Barbara Dunlop, Brenda Jackson

Paru le 01/09/2025

320 pages

Harlequin

8,50 €

9782280516938
