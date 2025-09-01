Inscription
#Roman jeunesse

Les Louvettes aux aguets

Emmanuel Beaudesson, Marie Malcurat

Pour la Toussaint, les Louvettes plantent leurs tentes au bord de la mer ! Jeux dans les dunes, exploration des plantes du littoral, veillées sous les étoiles, rencontres et découvertes étonnantes rythment leur camp dans la baie d'Authie. Mais bientôt, un étrange malaise s'installe... Quelque chose ne tourne pas rond sur la côte, et les louvettes vont devoir ouvrir l'oeil. Exploration, entraide et aventure : un nouveau défi les attend !

Par Emmanuel Beaudesson, Marie Malcurat
Chez Editions de la Licorne

Auteur

Emmanuel Beaudesson, Marie Malcurat

Editeur

Editions de la Licorne

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

Les Louvettes aux aguets

Emmanuel Beaudesson, Marie Malcurat

Paru le 28/08/2025

128 pages

Editions de la Licorne

12,00 €

9791091594479
