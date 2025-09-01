Les Louvettes aux aguets

Pour la Toussaint, les Louvettes plantent leurs tentes au bord de la mer ! Jeux dans les dunes, exploration des plantes du littoral, veillées sous les étoiles, rencontres et découvertes étonnantes rythment leur camp dans la baie d'Authie. Mais bientôt, un étrange malaise s'installe... Quelque chose ne tourne pas rond sur la côte, et les louvettes vont devoir ouvrir l'oeil. Exploration, entraide et aventure : un nouveau défi les attend !