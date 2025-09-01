Trois ans après la parution de la première édition, saluée par la critique et lue par plus de 25 000 lecteurs, Nicolas Krastev-McKinnon revient avec une version entièrement enrichie de son Dictionnaire critique consacré à Damso. Nicolas Krastev-McKinnon propose dans cet ouvrage une lecture littéraire et philosophique de l'univers du rappeur. Sous une forme fragmentaire, l'écrivain décrit les lignes de force d'une discographie aussi complexe que brillante, qui a marqué le paysage musical français de son empreinte. Dans cette version enrichie, toutes les entrées du dictionnaire ont été revues et augmentées. Au fil de vingt nouvelles sections, Nicolas Krastev-McKinnon intègre également les deux derniers albums de Damso - J'ai menti & BEYAH - à son analyse.