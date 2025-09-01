Inscription
#Imaginaire

Raisa Montefiore

Deborah Wilde

ActuaLitté
Quand la science crée ce qu'elle ne peut expliquer... Raisa Montefiore a toujours basé sa vie sur la science, et aujourd'hui, seuls trois faits sont pertinents : 1) Les loups-garous n'existent pas. 2) Il se peut qu'elle ait créé celui qui se tient devant elle. 3) Revoir le point numéro 1. Mais quand son projet passion se transforme en cauchemar et engendre le premier loup-garou, son monde s'écroule. Maintenant que ses recherches de toute une vie sont en jeu, elle est contrainte de collaborer avec le loup, un homme qui était déjà suffisamment autoritaire avant de devenir très poilu. Pire encore, leur couverture consiste à faire croire qu'ils sont en couple. Elle compte sur le Grand Méchant Loup pour la protéger des dangers de la forêt, il ne reste plus qu'à espérer qu'il n'est pas le plus grand d'entre eux. Ou qu'elle ne cède pas à l'envie de dissoudre son corps dans un bain d'acide pour faire disparaître les preuves de son existence. Quoi qu'il en soit, Raisa est déterminée à sauver l'oeuvre de sa vie, et aucun homme - ou loup - ne l'en empêchera. #LoupsGarous #RéécrituredeConte #SlowBurn

Par Deborah Wilde
Chez MXM Bookmark

|

Auteur

Deborah Wilde

Editeur

MXM Bookmark

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Raisa Montefiore

Deborah Wilde

Paru le 01/09/2025

432 pages

MXM Bookmark

23,00 €

Scannez le code barre 9791038143883
9791038143883
© Notice établie par ORB
