Quand la science crée ce qu'elle ne peut expliquer... Raisa Montefiore a toujours basé sa vie sur la science, et aujourd'hui, seuls trois faits sont pertinents : 1) Les loups-garous n'existent pas. 2) Il se peut qu'elle ait créé celui qui se tient devant elle. 3) Revoir le point numéro 1. Mais quand son projet passion se transforme en cauchemar et engendre le premier loup-garou, son monde s'écroule. Maintenant que ses recherches de toute une vie sont en jeu, elle est contrainte de collaborer avec le loup, un homme qui était déjà suffisamment autoritaire avant de devenir très poilu. Pire encore, leur couverture consiste à faire croire qu'ils sont en couple. Elle compte sur le Grand Méchant Loup pour la protéger des dangers de la forêt, il ne reste plus qu'à espérer qu'il n'est pas le plus grand d'entre eux. Ou qu'elle ne cède pas à l'envie de dissoudre son corps dans un bain d'acide pour faire disparaître les preuves de son existence. Quoi qu'il en soit, Raisa est déterminée à sauver l'oeuvre de sa vie, et aucun homme - ou loup - ne l'en empêchera. #LoupsGarous #RéécrituredeConte #SlowBurn