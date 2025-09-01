Inscription
Jouer en EMC 4e - 3e

Margot Châron, Alexandre Gallet

Un coffret avec 3 jeux pour travailler l'EMC en 4 e et 3 e Check notion , pour mémoriser les termes importants d'une thématique au programme EMI un moi , un jeu de plateau sur l'éducation aux médias et à l'information Mission laïcité , un escape game pour comprendre les principes de la laïcité Pourquoi jouer en classe avec ce coffret ? Pour impliquer les élèves et les rendre acteurs . Pour travailler les points clés du programme et aborder autrement des sujets qui peuvent être sensibles (réseaux sociaux, cyberharcèlement, laïcité...) Pour acquérir des compétences de façon ludique et s'entraîner au travail de groupe, à l'entraide, et à l'oral. Comment utiliser ce coffret en classe ? Ce coffret peut s'utiliser en classe entière car il comprend 4 exemplaires de chaque jeu : les élèves sont répartis en 4 groupes et jouent en îlots . Les règles du jeu sont expliquées dans le livret pédagogique, avec des propositions de variantes et des pistes pédagogiques. Les cartes proposent différents niveaux de difficulté pour s'adapter à tous les élèves, de 4 e et de 3 e .

Par Margot Châron, Alexandre Gallet
Belin

Auteur

Margot Châron, Alexandre Gallet

Editeur

Belin

Genre

Multi-matières

Jouer en EMC 4e - 3e

Margot Châron, Alexandre Gallet

Paru le 01/09/2025

Belin

49,90 €

9791035843984
