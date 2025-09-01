Ours est l'homme

Dans ces vingt-et-une nouvelles, Bertrand Gaydon croque avec humour et verve, de Buenos Aires à New Orleans, de la Chine au Sénégal, des personnages mi-héroïques mi-déclassés, quoi qu'il en soit moins géniaux ou spéciaux qu'ils ne voudraient s'imaginer. On y croise une fée agrégée de philo, un inventeur d'expressions usuelles, un couple qui adopte un mourant, des justiciables qui fixent eux-mêmes leur peine, un dompteur d'ours sauvages mal à l'aise dans la vraie vie, et bien d'autres figures de fiction égarées dans le quotidien.