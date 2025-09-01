Inscription
Cette nuit avec un inconnu ; Un diamant pour son assistante

Elisabeth Marzin, Clare Connelly

Intégrale de la série " Mariages grecs " Certaines alliances sont si troublantes... Cette nuit avec un inconnu Falaises dorées, plages de sable blanc, mer turquoise : Chrysa Vrachia est un lieu enchanteur. Le cadre parfait pour que Hannah oublie l'échec de ses fiançailles... dans les bras d'un inconnu ? Si l'idée lui semble folle, elle n'en est pas moins tentante, depuis qu'elle a croisé le regard de Leonidas Stathakis. Alors bientôt, Hannah cède à la séduction de cet homme, qui ne lui promet rien de plus qu'une nuit de plaisir... Un diamant pour son assistante Tout réussit à Thanos Stathakis - ou presque. Cela fait des années qu'il cherche à racheter la société autrefois perdue par sa famille, or l'actuel propriétaire refuse de lui céder ce joyau tant convoité, pour l'unique raison qu'il traîne une réputation scandaleuse d'homme à femmes. Qu'à cela ne tienne, Thanos va se marier. Et il a déjà une idée de celle qui pourra redorer son image. Alice, son innocente assistante, jouera à la perfection le rôle de son épouse... Romans réédités

Par Elisabeth Marzin, Clare Connelly
Chez Harlequin

Auteur

Elisabeth Marzin, Clare Connelly

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Cette nuit avec un inconnu ; Un diamant pour son assistante

Clare Connelly trad. Elisabeth Marzin

Paru le 01/09/2025

300 pages

Harlequin

9,00 €

9782280522878
