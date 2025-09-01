Cette nuit avec un inconnu ; Un diamant pour son assistante

Intégrale de la série " Mariages grecs " Certaines alliances sont si troublantes... Cette nuit avec un inconnu Falaises dorées, plages de sable blanc, mer turquoise : Chrysa Vrachia est un lieu enchanteur. Le cadre parfait pour que Hannah oublie l'échec de ses fiançailles... dans les bras d'un inconnu ? Si l'idée lui semble folle, elle n'en est pas moins tentante, depuis qu'elle a croisé le regard de Leonidas Stathakis. Alors bientôt, Hannah cède à la séduction de cet homme, qui ne lui promet rien de plus qu'une nuit de plaisir... Un diamant pour son assistante Tout réussit à Thanos Stathakis - ou presque. Cela fait des années qu'il cherche à racheter la société autrefois perdue par sa famille, or l'actuel propriétaire refuse de lui céder ce joyau tant convoité, pour l'unique raison qu'il traîne une réputation scandaleuse d'homme à femmes. Qu'à cela ne tienne, Thanos va se marier. Et il a déjà une idée de celle qui pourra redorer son image. Alice, son innocente assistante, jouera à la perfection le rôle de son épouse... Romans réédités