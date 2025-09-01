Une sage-femme à Barcelone ; Les jumeaux d'un rival

Une sage-femme à Barcelone, Fiona McArthur Quelques notes de flamenco, une danse avec le plus bel homme qu'elle ait jamais vu... Cleo, sage-femme des plus raisonnables, pensait ne jamais revoir celui qui lui a fait perdre la tête au cours d'une soirée enivrante. Et pourtant, Felipe Gonzalez est le cousin de la patiente qu'elle a promis d'accompagner à Barcelone. Une nouvelle d'autant plus troublante qu'elle résidera chez lui lors de son séjour en Espagne ! Les jumeaux d'un rival, Amy Ruttan Chirurgienne à San Diego, Adeline convoite le poste très prisé de médecin-chercheur. Aussi, le jour où un nouveau résident arrive à l'hôpital, voit-elle en lui un rival. Et pour cause, le Dr Elias Garcia se révèle aussi talentueux que séduisant. Or, au lieu de garder une distance professionnelle avec Elias, Adeline succombe à une nuit de passion entre ses bras. Et bientôt, elle se découvre enceinte de jumeaux... Romans réédités