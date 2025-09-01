Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Une sage-femme à Barcelone ; Les jumeaux d'un rival

Amy Ruttan, Fiona McArthur

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une sage-femme à Barcelone, Fiona McArthur Quelques notes de flamenco, une danse avec le plus bel homme qu'elle ait jamais vu... Cleo, sage-femme des plus raisonnables, pensait ne jamais revoir celui qui lui a fait perdre la tête au cours d'une soirée enivrante. Et pourtant, Felipe Gonzalez est le cousin de la patiente qu'elle a promis d'accompagner à Barcelone. Une nouvelle d'autant plus troublante qu'elle résidera chez lui lors de son séjour en Espagne ! Les jumeaux d'un rival, Amy Ruttan Chirurgienne à San Diego, Adeline convoite le poste très prisé de médecin-chercheur. Aussi, le jour où un nouveau résident arrive à l'hôpital, voit-elle en lui un rival. Et pour cause, le Dr Elias Garcia se révèle aussi talentueux que séduisant. Or, au lieu de garder une distance professionnelle avec Elias, Adeline succombe à une nuit de passion entre ses bras. Et bientôt, elle se découvre enceinte de jumeaux... Romans réédités

Par Amy Ruttan, Fiona McArthur
Chez Harlequin

|

Auteur

Amy Ruttan, Fiona McArthur

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une sage-femme à Barcelone ; Les jumeaux d'un rival par Amy Ruttan, Fiona McArthur

Commenter ce livre

 

Une sage-femme à Barcelone ; Les jumeaux d'un rival

Amy Ruttan, Fiona McArthur

Paru le 01/09/2025

288 pages

Harlequin

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782280522755
9782280522755
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Les 10 meilleurs romans de la rentrée, selon France Inter Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.