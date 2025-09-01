Inscription
Un rêve à t'offrir ; Une proposition très tentante

Jules Bennett, Naima Simone

Un rêve à t'offrir, Jules Bennett Charlotte ne sait plus que penser : Anthony, son ex, et elle viennent d'être nommés tuteurs d'une petite fille de huit mois. Bien sûr, elle ne peut abandonner ce bébé qui a tant besoin d'elle, mais peut-elle s'installer de nouveau sous le toit d'Anthony sans revenir dans son lit ?? Une chose est sûre : loin de lui paraître impensable, cette simple idée est soudain follement excitante... Une proposition très tentante, Naima Simone "? Epouse-moi. ? " Reagan est sous le choc. Ezekiel, un ami d'enfance, vient de lui proposer de se marier avec lui afin qu'elle puisse toucher l'héritage de sa grand-mère. Cependant, il a été très clair : il ne sera pas question d'amour entre eux. Le coeur de Reagan est sur le point d'exploser : évidemment, cette offre est très tentante, mais elle veut plus qu'une union de convenance. Et comment respecter les termes du contrat quand elle se noie déjà dans le regard d'Ezekiel ?? Romans réédités

Par Jules Bennett, Naima Simone
Chez Harlequin

Auteur

Jules Bennett, Naima Simone

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Un rêve à t'offrir ; Une proposition très tentante

Jules Bennett, Naima Simone

Paru le 01/09/2025

320 pages

Harlequin

8,50 €

9782280520393
