Un rêve à t'offrir ; Une proposition très tentante

Un rêve à t'offrir, Jules Bennett Charlotte ne sait plus que penser : Anthony, son ex, et elle viennent d'être nommés tuteurs d'une petite fille de huit mois. Bien sûr, elle ne peut abandonner ce bébé qui a tant besoin d'elle, mais peut-elle s'installer de nouveau sous le toit d'Anthony sans revenir dans son lit ?? Une chose est sûre : loin de lui paraître impensable, cette simple idée est soudain follement excitante... Une proposition très tentante, Naima Simone "? Epouse-moi. ? " Reagan est sous le choc. Ezekiel, un ami d'enfance, vient de lui proposer de se marier avec lui afin qu'elle puisse toucher l'héritage de sa grand-mère. Cependant, il a été très clair : il ne sera pas question d'amour entre eux. Le coeur de Reagan est sur le point d'exploser : évidemment, cette offre est très tentante, mais elle veut plus qu'une union de convenance. Et comment respecter les termes du contrat quand elle se noie déjà dans le regard d'Ezekiel ?? Romans réédités