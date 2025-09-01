Inscription
#Roman francophone

Dangereux baisers

Emmy Grayson

J'ai passé ma carrière de journaliste d'investigation à faire tomber les hommes corrompus par l'argent. Aussi la proposition que m'a faite Gavriil de l'épouser aurait dû me faire fuir. L'ennemi juré de ma famille ne m'apportera que des problèmes quand il sera mon mari, j'en suis persuadée ! Hélas, il est le seul capable de me rendre Grey House, la maison chérie de mon enfance qu'il possède aujourd'hui. Alors que, face à lui devant l'autel, je prononce le "oui" fatidique, je me rends compte de la folie de notre pacte, car déjà je ne rêve que du baiser que Gavriil s'apprête à me donner...

Par Emmy Grayson
Chez Harlequin

|

Auteur

Emmy Grayson

Editeur

Harlequin

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Dangereux baisers

Emmy Grayson

Paru le 01/09/2025

160 pages

Harlequin

4,95 €

9782280519403
