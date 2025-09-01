Les jumeaux du milliardaire

Le coeur battant, Nell avoue à Aristophanes que leur rencontre enivrante et éphémère l'a laissée enceinte de jumeaux. Elle tenait à informer son amant de la situation, mais ne s'attendait pas à recevoir en retour une demande en mariage ! Certes, elle sait que ses enfants méritent de connaître leur père, mais seront-ils heureux si leurs parents ne sont unis que par une union de pure convenance ? Dans l'intérêt de la famille qu'elle aura bientôt, Nell finit par accepter ces noces imprévues, tout en se jurant de conquérir Aristophanes dont elle est secrètement amoureuse...