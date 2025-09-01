Inscription
#Essais

Maths CP Tandem

Christophe Gilger, Catherine Grosjean

Le guide pédagogique bi-média Tandem CP conforme au programme > Un guide pédagogique sous forme de fiches détachables perforées. - Le descriptif des séances pour le calcul mental et les missions d'apprentissage. - Une proposition d'organisation jour par jour pragmatique avec un temps de régulation un vendredi sur deux. + Un espace numérique avec toutes vos ressources au même endroit (avec l'achat du guide papier) : - Les diaporamas des missions d'apprentissage - Tout le matériel des missions d'apprentissage - Les leçons modifiables - Les évaluations modifiables - Toutes les activités de la boite d'autonomie (cartes à pinces, jeux, lotos...) à imprimer, découper et plastifier - Nouveau ! : " Mon carnet de calcul mental et de fluence " à photocopier pour les élèves

Christophe Gilger, Catherine Grosjean

Nathan

Mathématiques CP

Maths CP Tandem

Paru le 26/08/2025

272 pages

59,90 €

9782095047870
