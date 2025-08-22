L'oeuvre majeure de Mary Shelley, fondatrice de la science-fiction. Une nouvelle édition par extraits enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. Le roman : Sur la glace d'un iceberg, non loin du pôle Nord, deux traîneaux sont lancés dans une étrange course-poursuite. Victor Frankenstein traque jusqu'à la mort sa créature, un être qu'il a façonné et animé comme le mythique Prométhée modelant l'humanité. Mais, en rejetant son oeuvre, Frankenstein l'a vouée à la solitude, au malheur et au crime. Dans ce roman au croisement du fantastique et du gothique, Mary Shelley donne naissance à un nouveau genre : la science-fiction. Edition par extraits. Les objets d'étude : La fiction pour interroger le réel (4e) Rêves et progrès scientifiques (3e) L'accompagnement pédagogique : - Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'autrice, l'époque et le genre - Une sélection des passages clés du roman et des extraits audio - Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées - Un groupement de textes et d'images pour approfondir le thème : l'homme et la science, la figure romanesque du savant fou - Un bilan pour retenir l'essentiel - Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences - Le vocabulaire essentiel