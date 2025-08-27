Chef-d'oeuvre de la littérature latine, Les Métamorphoses inspire les arts occidentaux depuis des siècles. Le poète, puisant à la source des fables grecques, se joue de la porosité des frontières entre humain et divin, animal et végétal, terrestre et céleste... Chaos de formes mouvantes, chaque métamorphose est l'occasion de réfléchir sur la fragilité d'un monde en perpétuel devenir. Fresque monumentale de la condition humaine, de l'origine du monde au règne d'Auguste, ce poème révèle toute la puissance des mythes fondateurs de notre civilisation. Objet d'étude 6e - Créer, recréer le monde : récits des origines.