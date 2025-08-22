La célèbre pièce d'Edmond Rostand en version intégrale. Une nouvelle édition enrichie d'un accompagnement pédagogique et d'illustrations. La pièce : Poète, guerrier, scientifique, noble, fier et solitaire, Cyrano de Bergerac a assez de talent pour gagner un duel tout en improvisant un poème. Si seulement il n'avait pas un nez aussi laid ! Christian de Neuvillette, lui, est élégant et courageux. Si seulement il savait mieux s'exprimer ! Roxane, qu'ils aiment tous les deux, rêve d'un amant parfait, beau et raffiné. Cyrano propose alors un pacte à Christian. Mais son plan résistera-t-il aux complots du vil De Guiche, à la lucidité de Roxane, ou même aux souffrances que Cyrano s'inflige ? Succès populaire immédiat et jamais démenti, Cyrano de Bergerac concentre tout le théâtre du XIXe siècle. Edmond Rostand réinvente le drame romantique et fait se confronter l'amour, la bravoure, le sacrifice et le panache. Les objets d'étude : Individu et société : confrontation de valeurs (4e) Dire l'amour (4e) L'accompagnement pédagogique : - Une présentation visuelle et accessible pour découvrir l'auteur, l'époque de l'écriture et celle de l'intrigue - Le texte intégral et des extraits audio - Des séances d'étude de l'oeuvre avec des questions, des encadrés sur les grandes notions littéraires et des activités variées - Un groupement de textes et d'images pour approfondir le thème : figures héroïques au théâtre - Un bilan pour retenir l'essentiel - Méthode : des fiches simples et efficaces pour travailler ses compétences - Le vocabulaire essentiel