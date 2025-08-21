Les jeux conçus par la regrettée Louisiana Veda font l'objet d'un véritable culte. Aussi, lorsque Arcadia Gannon est sélectionnée par la Fondation Veda pour tester son ultime création, elle n'hésite pas une seconde et débarque avec six autres jeunes sur une île battue par les vents. Mais à mesure qu'ils s'enfoncent dans les entrailles du site abandonné, le doute grandit : pourquoi ont-ils été choisis ? Et surtout, s'agit-il vraiment d'un jeu ?