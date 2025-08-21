Inscription
#Imaginaire

Darkly

Laetitia Devaux, Marisha Pessl

ActuaLitté
Les jeux conçus par la regrettée Louisiana Veda font l'objet d'un véritable culte. Aussi, lorsque Arcadia Gannon est sélectionnée par la Fondation Veda pour tester son ultime création, elle n'hésite pas une seconde et débarque avec six autres jeunes sur une île battue par les vents. Mais à mesure qu'ils s'enfoncent dans les entrailles du site abandonné, le doute grandit : pourquoi ont-ils été choisis ? Et surtout, s'agit-il vraiment d'un jeu ?

Par Laetitia Devaux, Marisha Pessl
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Laetitia Devaux, Marisha Pessl

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Suspense

Darkly

Marisha Pessl trad. Laetitia Devaux

Paru le 21/08/2025

384 pages

Editions Gallimard

17,90 €

ActuaLitté
9782075221214
