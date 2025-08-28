Inscription
#Roman francophone

Les adversaires

Michael Crummey, Aurélie Laroche

ActuaLitté
Dans le village de Mockbeggar, sur l'île de Terre-Neuve, la vie est rude, et cette rudesse se reflète dans le coeur des hommes. Au sein de cette petite communauté qui subsiste au rythme des saisons de pêche, un frère et une soeur se disputent le commerce de la région. D'un côté, Abe Strapp, rustre, stupide et brutal ; de l'autre, la Veuve Caines, imprévisible, froide et manipulatrice. Les deux sont prêts à tout pour l'emporter, quitte à mettre Mockbeggar à feu et à sang... Alors qu'année après année leur animosité s'accentue, nul n'échappe à la spirale de la violence. Et dans cette fresque au vitriol, où les tempêtes, les pénuries, les flibustiers et les maladies n'épargnent personne, c'est finalement le coeur humain qui se révèle être l'adversaire le plus redoutable. Un roman noir magistral, tour à tour paillard, comique ou effroyable, qui scrute les ténèbres de l'âme avec un indéniable panache.

Par Michael Crummey, Aurélie Laroche
Chez Libretto

|

Auteur

Michael Crummey, Aurélie Laroche

Editeur

Libretto

Genre

Littérature anglo-saxonne

Les adversaires

Michael Crummey trad. Aurélie Laroche

Paru le 28/08/2025

365 pages

Libretto

11,70 €

ActuaLitté
9782386960185
© Notice établie par ORB
