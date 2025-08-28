Inscription
#Roman étranger

Nulle part où revenir

Julie Sibony, Henry Wise

ActuaLitté
" J'ai adoré ce livre. " S. A. Cosby Après dix années passées à Richmond, Will Seems revient dans la petite ville où il a grandi, pour prendre un poste d'adjoint au shérif. Il y retrouve cette terre du sud de la Virginie hantée par l'histoire, celle des riches plantations de tabac et de l'esclavage, que le progrès semble avoir oublié. Dans ce paysage désolé, entre marais et maisons abandonnées, les fantômes sont partout. Et Will va bientôt devoir affronter ceux de son propre passé lorsqu'un de ses amis d'enfance est assassiné. Alors qu'un vieil homme est soupçonné, la communauté noire de la région engage une détective privée, Bennico Watts, pour l'innocenter. Leur enquête va les mener, elle et Will, vers le Snakefoot, ce territoire marécageux où depuis toujours se réfugient les exclus et les dépossédés, et où cohabitent aujourd'hui les descendants d'esclaves et les white trash. Bientôt ils vont réaliser que pour élucider un crime, la compréhension du lieu importe parfois tout autant que le mobile. Avec ce premier roman, Henry Wise s'installe d'emblée dans la cour des grands. S'il nous présente le portrait stupéfiant d'une Amérique rurale où règnent toujours de vieux démons, exaltés par une situation économique misérable, il tend à l'universel par la puissance de son style et de sa vision. Avec un personnage principal complexe, dont tous les repères s'effondrent dans un pays qu'il ne reconnaît plus, porté par un suspense et une atmosphère qui évoquent True Detective , Nulle part où revenir est un très grand livre à la beauté désespérée. " Entremêlant d'une main de maître les forêts décimées et les plantations de tabac tentaculaires avec les portraits intimes des communautés qui peuplent la Virginie-Occidentale rurale, Henry Wise parvient dès son premier roman à accomplir l'exploit de faire entendre une voix intimement puissante et singulière. C'est un auteur dont on n'a pas fini de parler. " Eli Cranor

Par Julie Sibony, Henry Wise
Chez Sonatine

|

Auteur

Julie Sibony, Henry Wise

Editeur

Sonatine

Genre

Littérature anglo-saxonne

Nulle part où revenir

Henry Wise trad. Julie Sibony

Paru le 28/08/2025

432 pages

Sonatine

24,00 €

ActuaLitté
9782383992448
© Notice établie par ORB
