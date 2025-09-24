Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! Le Maroc est riche autant de ses grands espaces que de ses villes : arpentez l'Atlas, perdez-vous dans les souks, découvrez les palais luxueux de la médina de Marrakech, avant de vous ébahir devant la moderne mosquée Hassan-II à Casablanca ou dans la kasbah des Oudaïa à Rabat. Dans Le Routard Maroc, mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : - Une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; - Des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; - Des activités (grimper à bord d'un side-car pour une virée insolite au coeur de Marrakech ou suivre le chaloupement nonchalant d'un dromadaire et partir à l'assaut des dunes de l'erg Chebbi), des visites (admirer les remparts de Taroudant au coucher de soleil ou visiter l'impressionnante mosquée Hassan-II de Casablanca), à partager en famille, entre amis ou en solo ; - Près de 50 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; - Et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir le Maroc hors des sentiers battus... Merci à tous les routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.