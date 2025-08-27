Inscription
#Roman francophone

Croix de cendre

Antoine Sénanque

ActuaLitté
En 1348, l'Europe est ravagée par la peste noire, une épidémie mortelle qui sème la terreur et la désolation. Neuf ans plus tard, en 1367, deux frères dominicains se dirigent vers Toulouse avec une mission cruciale : se procurer du papier de qualité pour leur prieur. Ce dernier a l'intention de rédiger non seulement l'histoire de sa propre existence, mais aussi une confession qui pourrait ébranler les fondements de l'Église catholique. Ce document explosif révèle des informations inédites sur les origines de la peste et son lien étroit avec le sort de leur mentor, Eckhart de Hochheim, plus connu sous le nom de Maître Eckhart. Ce théologien mystique était autrefois une figure emblématique de la chrétienté, avant de tomber en disgrâce.

Dans ce contexte tumultueux marqué par les conflits armés, l'inquisition, les persécutions et les trahisons, Antoine Sénanque tisse une toile complexe qui mélange personnages réels et imaginaires. Du prestigieux amphithéâtre de la Sorbonne aux étendues sauvages de l'Asie centrale, l'auteur réussit à fusionner les événements historiques majeurs et les péripéties individuelles dans une œuvre singulière. Ce livre se présente comme un mélange éclectique de genres : à la fois roman d'aventure, fresque historique détaillée, exploration théologique profonde et enquête policière médiévale.

Le récit ne se contente pas de captiver le lecteur ; il l'invite également à réfléchir sur des questions spirituelles et éthiques. Les enseignements de Maître Eckhart et les décisions prises par les protagonistes du livre résonnent comme un écho, invitant à une nouvelle compréhension du concept de fraternité. En somme, Antoine Sénanque livre une œuvre magistrale qui transcende les genres et les époques, offrant une perspective unique sur une période charnière de l'histoire européenne.

Par Antoine Sénanque
LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Antoine Sénanque

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Moyen Age

Croix de cendre

Antoine Sénanque

Paru le 27/08/2025

456 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

9782253907756
