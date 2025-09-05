Femme portant un fusil

Quand une poignée de femmes part à la conquête de la liberté au son de Wuthering Heights ... Au début, elles étaient quatre. Il y avait cette annonce d'un hameau à vendre, loin de tout. Naît alors un rêve, le projet d'un lieu construit par et pour les femmes. Claude, Harriet, Elie et Anna l'ont fait. Jeunes, vieilles, toutes forgées par les tentatives d'autres avant elles, guerrières jusque-là tenues au silence. Seulement voilà, aujourd'hui, Claude doit répondre du meurtre d'un homme. Face à elle, deux gendarmes attendent qu'elle reprenne tout depuis le début. De l'utopie à la riposte. Ce jour où Claude et ses soeurs ont pris les armes. Que sait-on de la violence des femmes ? Ce roman est le récit d'une quête pour se réinventer, une ode à l'amitié et à la liberté. "Une fable contemporaine aussi percutante que lumineuse. Un livre-refuge". Causette Enseignante-chercheuse et directrice de la section Interprétation en langue des signes à l'Ecole supérieure d'interprètes et de traducteurs (ESIT) - université Sorbonne-Nouvelle, Sophie Pointurier est également l'autrice des romans La Femme périphérique et Notre part féroce .