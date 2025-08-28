Un soir d'été 1986, à Berlin-Est, Katharina et Hans se rencontrent par hasard. Elle est étudiante ; lui, écrivain, a trente-quatre ans de plus qu'elle. Frappés par un véritable coup de foudre, ils entament une liaison passionnée, en dépit de la vie conjugale de Hans et de leur grande différence d'âge. Mais l'intense histoire d'amour se teinte de souffrance et d'obsession à mesure que Hans s'efforce de contrôler la vie de Katharina, et tandis qu'autour d'eux la RDA connaît ses derniers instants. Le régime est sur le point de voler en éclats, et la relation amoureuse vacille en même temps que le mur de Berlin. Tissant en une seule intrigue la passion douloureuse et la décomposition politique, Jenny Erpenbeck nous interroge sur les aveuglements intimes et les débordements du pouvoir. Couronné par le prestigieux International Booker Prize en 2024, Kairos est un roman magistral sur la fi n de l'Allemagne de l'Est, la complexité des sentiments et la conscience historique.