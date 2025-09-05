Inscription
Les incommensurables

Raphaela Edelbauer

Vienne, 31 juillet 1914. Les habitants de la capitale de l’Empire austro-hongrois attendent l’expiration de l’ultimatum allemand. La ville est un torrent furieux, plus que trente-six heures avant que la guerre ne débute et que le monde ne change à jamais.

Au milieu de cette frénésie, Hans, un jeune garçon de ferme, arrive pour la première fois à Vienne pour chercher une célèbre psychanalyste interprète de rêves, convaincu qu’il a un don. Il y rencontre Adam, un aristocrate doué pour la musique mais dont la prestigieuse famille lui a déjà choisi une carrière militaire. Le trio est complété par Klara, l’une des premières femmes préparant un doctorat en mathématiques et soutenue par les suffragettes. Ensemble, ils passeront la dernière nuit avant la mobilisation.

Chez Editions Métailié

Genre

Littérature Allemande

Les incommensurables

Paru le 05/09/2025

336 pages

23,00 €

9791022614665
