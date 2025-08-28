Inscription
#Roman francophone

Le débutant

Anne-Marie Tatsis-Botton, Sergueï Lebedev

ActuaLitté
Le Débutant, c'est le poison parfait : mortel, instantané, et surtout intraçable. Kalitine, le chimiste qui l'a fabriqué dans un institut secret d'Union soviétique, s'est enfui à l'Ouest au moment de l'effondrement du pays. Le roman raconte son enfance dans une ville secrète d'URSS, sa vocation précoce, son initiation auprès d'un oncle puissant et mystérieux, puis les années passées dans un laboratoire clandestin, dissimulé sur une île dans un grand fleuve... Vingt ans plus tard, le lieutenant-colonel Cherchniov reçoit l'ordre d'empoisonner le traître avec son propre produit, et il se lance à sa poursuite. Le roman de Sergueï Lebedev est une enquête haletante dans le monde des espions et des services secrets russes. Dans une prose brillante, l'auteur explore les thèmes éternels de la nature du bien et du mal, des liens entre le créateur et sa créature, et entre la science et la morale.

Par Anne-Marie Tatsis-Botton, Sergueï Lebedev
Chez Libretto

|

Auteur

Anne-Marie Tatsis-Botton, Sergueï Lebedev

Editeur

Libretto

Genre

Littérature russe

Le débutant

Sergueï Lebedev trad. Anne-Marie Tatsis-Botton

Paru le 28/08/2025

265 pages

Libretto

10,70 €

ActuaLitté
9782369149767
© Notice établie par ORB
