Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Manga

Gen aux pieds nus Tome 2

Keiji Nakazawa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sa conviction et son honnêteté vous permettent de croire aux choses incroyables et impossibles qui ont pourtant eu lieu à Hiroshima. Tel est l'art implacable du témoin. Art Spiegelman " La plus grande vertu de ce travail est son abrupte et totale sincérité. Sa conviction et son honnêteté permettent de croire à l'incroyable, à l'impossible qui pourtant se produisit à Hiroshima. C'est l'art inexorable du témoignage " (Art Spiegelman, auteur de la préface) Hiroshima, 6 - 11 août 1945 : Gen et sa mère sont livrés à eux-mêmes dans une ville dont il ne reste plus rien. Tandis que sa mère accouche de sa petite soeur parmi les décombres, Gen part à la recherche de vivres. L'ampleur de la catastrophe se déploie à mesure qu'il explore un paysage chaotique où les corps s'amoncellent. Gen viendra en aide à des survivants de la bombe avec sa force de vie indéfectible, et croisera un visage aimé revenu des morts... Gen aux pieds nus est un manga en 10 volumes qui retrace la vie d'un jeune garçon à Hiroshima de 1945 à 1953. Gen est un garçon espiègle et solaire, qui grandit dans la ville après sa destruction par la bombe atomique. De l'horreur de l'explosion à la lente reconstruction de la ville, de l'occupation américaine à la guerre de Corée, de la censure à la découverte progressive des effets terribles des radiations, en passant par l'ostracisation des victimes de la bombe, on découvre la vie quotidienne à Hiroshima à travers les yeux d'un enfant, alter ego de l'auteur, lui-même témoin et survivant de la catastrophe. Gen aux pieds nus est une oeuvre immense. Publié au Japon entre 1973 et 1985, c'est le tout premier manga à affronter sans détour la tragédie d'Hiroshima, et le seul à le faire sur une base autobiographique. Cette fresque à la fois historique et intime, sidérante, est désormais un élément fondamental de la mémoire universelle.

Par Keiji Nakazawa
Chez Le Tripode Editions

|

Auteur

Keiji Nakazawa

Editeur

Le Tripode Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Gen aux pieds nus Tome 2 par Keiji Nakazawa

Commenter ce livre

 

Gen aux pieds nus Tome 2

Keiji Nakazawa

Paru le 02/10/2025

Le Tripode Editions

13,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782370554710
9782370554710
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “L'État va tout mettre en oeuvre pour acquérir le manuscrit” d'Anne de France Gibert Joseph : à Paris, une fermeture dans le 13e, une ouverture dans le 6e
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.