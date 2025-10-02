Gen aux pieds nus Tome 2

Sa conviction et son honnêteté vous permettent de croire aux choses incroyables et impossibles qui ont pourtant eu lieu à Hiroshima. Tel est l'art implacable du témoin. Art Spiegelman " La plus grande vertu de ce travail est son abrupte et totale sincérité. Sa conviction et son honnêteté permettent de croire à l'incroyable, à l'impossible qui pourtant se produisit à Hiroshima. C'est l'art inexorable du témoignage " (Art Spiegelman, auteur de la préface) Hiroshima, 6 - 11 août 1945 : Gen et sa mère sont livrés à eux-mêmes dans une ville dont il ne reste plus rien. Tandis que sa mère accouche de sa petite soeur parmi les décombres, Gen part à la recherche de vivres. L'ampleur de la catastrophe se déploie à mesure qu'il explore un paysage chaotique où les corps s'amoncellent. Gen viendra en aide à des survivants de la bombe avec sa force de vie indéfectible, et croisera un visage aimé revenu des morts... Gen aux pieds nus est un manga en 10 volumes qui retrace la vie d'un jeune garçon à Hiroshima de 1945 à 1953. Gen est un garçon espiègle et solaire, qui grandit dans la ville après sa destruction par la bombe atomique. De l'horreur de l'explosion à la lente reconstruction de la ville, de l'occupation américaine à la guerre de Corée, de la censure à la découverte progressive des effets terribles des radiations, en passant par l'ostracisation des victimes de la bombe, on découvre la vie quotidienne à Hiroshima à travers les yeux d'un enfant, alter ego de l'auteur, lui-même témoin et survivant de la catastrophe. Gen aux pieds nus est une oeuvre immense. Publié au Japon entre 1973 et 1985, c'est le tout premier manga à affronter sans détour la tragédie d'Hiroshima, et le seul à le faire sur une base autobiographique. Cette fresque à la fois historique et intime, sidérante, est désormais un élément fondamental de la mémoire universelle.