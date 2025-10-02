Gen aux pieds nus Tome 1

Gen aux pieds nus est un manga culte, qui est à Hiroshima ce que Maus, d'Art Spiegelman, est à la Shoah. En 10 volumes, Keiji Nakazawa retrace la vie à Hiroshima de 1945 à 1953. Il déploie une oeuvre autobiographique, une fresque historique et sensible, qui porte une mémoire essentielle. Le Tripode s'est engagé dans la réédition de la série complète, avec une traduction entièrement revue. " La plus grande vertu de ce travail est son abrupte et totale sincérité. Sa conviction et son honnêteté permettent de croire à l'incroyable, à l'impossible qui pourtant se produisit à Hiroshima. C'est l'art inexorable du témoignage " (Art Spiegelman, auteur de la préface) Keiji Nakazawa a six ans le 6 août 1945, quand l'Enolay Gay largue sur Hiroshima une bombe atomique, qui coûtera la vie à son père, sa soeur aînée et son petit frère. Vingt ans plus tard, la mère de Nakazawa s'éteint après une longue maladie. Quand celui-ci cherche à récupérer les os blanchis de sa mère après son incinération, il découvre qu'ils ont été rongés par les radiations et qu'il n'en reste que des cendres. C'est à ce moment-là que Nakazawa décide de créer, contre le tabou qui pèse à l'époque, un manga qui raconte le bombardement atomique et la vie dans un Japon qui a perdu la guerre, dont le tout premier épisode sera publié au Japon en 1973. Au total, ce sont dix volumes qui retracent la vie à Hiroshima de 1945 à 1953, par le prisme des aventures de l'alter ego de l'auteur, Gen, un jeune garçon solaire et espiègle qui grandit tant bien que mal dans une ville détruite et un pays vaincu. De l'horreur de l'explosion de la bombe à la lente reconstruction d'une ville, de l'occupation américaine à la guerre de Corée, de la censure exercée sur tout ce qui touche à la bombe aux découvertes des effets de la radiation, Nakazawa dresse le portrait critique d'une société qui a failli tout entière et rappelle l'importance de la fraternité. Gen aux pieds nus est un manga poignant, à la fois sensible et déroutant, une fresque historique et intime, une oeuvre de mémoire essentielle. Le Tripode s'est engagé dans la réédition des 10 tomes de cette oeuvre culte connue sous le titre de Gen d'Hiroshima , sous celui que l'auteur lui avait choisi : Gen aux pieds nus . Tome 1 : HIROSHIMA, avril - 6 août 1945 : le petit Gen vit dans une famille aimante qui lutte avec les difficultés du quotidien dans un pays en guerre, tandis que le projet Manhattan progresse inexorablement dans la création de la bombe atomique.