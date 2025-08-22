Inscription
Londres, 2021. Campbell Flynn, historien de l'art, vient de connaître un succès inattendu avec sa biographie de Vermeer. Né dans un quartier populaire de Glasgow et marié à une cousine de la famille royale, il pense avoir échappé à toutes les menaces de son enfance. Première erreur fatale. La seconde sera de ne pas saisir que le monde est en train de changer. Pendant une année fulgurante où se croiseront les chemins d'artistes et de politiciens, de pontes de la mode et de travailleurs clandestins, d'oligarques russes et de jeunes rappeurs, la trajectoire de cet homme, sa grandeur et sa décadence révéleront les mécanismes de la corruption contemporaine. Construit avec ingéniosité, férocité et humour, Caledonian Road est une fresque de la société britannique contemporaine dont le décor, Londres, montre les mille et une facettes du pouvoir, de l'argent, de l'art et des laissés-pour-compte. Dans ce très grand roman social du XXIe siècle, Andrew O'Hagan décortique avec panache, talent et empathie les fascinantes contradictions de cette époque où il semble de plus en plus difficile de distinguer la réalité du mensonge, le bien du mal, et crée les personnages mémorables de notre nouvelle comédie humaine.

Caledonian Road

Andrew O'Hagan trad. Céline Schwaller

Paru le 22/08/2025

646 pages

Editions Métailié

24,50 €

9791022614566
