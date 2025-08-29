Inscription
#Roman étranger

Les remplaçants

Bernardo Carvalho

ActuaLitté
Pendant la dictature brésilienne, un père et son fils survolent la forêt amazonienne dans un coucou. Tandis que le  père se livre à des transactions obscures en association avec les militaires, l’enfant lit avec passion un roman de science-fiction où, après la fin de notre planète, un groupe d’élus explore l’espace.

Avec une habileté étonnante et un style limpide, Bernardo Carvalho laisse entrevoir les similarités troublantes qui

se dessinent entre cette page de l’histoire brésilienne et le récit dystopique. Plus tard, les souvenirs de l’enfant viendront s’inscrire dans la vie de l’adulte qu’il est devenu et éclairer les problèmes les plus brûlants de notre actualité.

Réflexion profonde et troublante sur le Brésil de la deuxième moitié du XXe siècle, ce texte mêle les questions écologiques urgentes, la folle quête de la richesse sans limites, et surtout l’histoire saisissante d’un père et de son fils. Un grand roman, féroce et émouvant.

Par Bernardo Carvalho
Chez Editions Métailié

|

Auteur

Bernardo Carvalho

Editeur

Editions Métailié

Genre

Littérature portugaise

Retrouver tous les articles sur Les remplaçants par Bernardo Carvalho

Commenter ce livre

 

Les remplaçants

Bernardo Carvalho

Paru le 29/08/2025

208 pages

Editions Métailié

21,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791022614542
9791022614542
© Notice établie par ORB
plus d'informations

