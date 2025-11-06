Inscription
#Album jeunesse

Pome et Dina

Caroline Barber, Marianne Pasquet

ActuaLitté
C'est tout en poésie et en délicatesse que Caroline Barber et Marianne Pasquet nous offrent ce recueil de 12 histoires qui racontent la première année d'amitié entre deux amies aussi vives qu'authentiques. Pome et Dina se rencontrent au sommet d'une colline, au moment où éclosent les premiers bourgeons. Au fil des jours, elles s'apprivoisent tout doucement. Arrivent ensuite la chaleur, la baignade et les rires. Puis l'automne apporte les premières disputes. La venue de l'hiver, quant à elle, annonce la séparation des deux amies, car Dina doit hiverner. Leur amitié saura-t-elle traverser le temps et les tempêtes ?

Par Caroline Barber, Marianne Pasquet
Chez Les 400 coups

Auteur

Caroline Barber, Marianne Pasquet

Editeur

Les 400 coups

Genre

Autres éditeurs (P à T)

Pome et Dina

Caroline Barber, Marianne Pasquet

Paru le 06/11/2025

184 pages

Les 400 coups

19,50 €

ActuaLitté
