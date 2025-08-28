Inscription
#Album jeunesse

Les cheveux de M. Fiorello

Marie-Andrée Dufresne, Cecilia Ruiz

ActuaLitté
Avec Les cheveux de M. Fiorello , Cecilia Ruiz propose un album à la fois ludique et philosophique, explorant le processus du changement et de la croissance à travers une palette de couleurs et des textures évoquant la douceur, la détermination et l'acceptation. Lorsque M. Fiorello commence à perdre ses cheveux bouclés dont il est si fier, il est complètement bouleversé. Surtout lorsqu'il réalise que trois indomptables résistent et attirent l'oeil sur son crâne maintenant chauve. Il tentera alors tout pour s'en débarrasser, sans succès. Mais peut-être est-ce exactement ce dont M. Fiorello a besoin pour ouvrir ses horizons et laisser place à de nouvelles pousses... Et s'il suffisait de lâcher prise pour mieux s'épanouir ? En 2023, cet album a fait partie de la sélection Ragazzi Award Amazing Bookshelf à la Foire du livre jeunesse de Bologne et de la sélection New & Noteworthy Picture Book of the Month de la bibliothèque de Toronto.

Par Marie-Andrée Dufresne, Cecilia Ruiz
Chez Les 400 coups

|

Auteur

Marie-Andrée Dufresne, Cecilia Ruiz

Editeur

Les 400 coups

Genre

Autres éditeurs (K à O)

Les cheveux de M. Fiorello

Cecilia Ruiz trad. Marie-Andrée Dufresne

Paru le 28/08/2025

56 pages

Les 400 coups

17,00 €

ActuaLitté
9782898153365
© Notice établie par ORB
